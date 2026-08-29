29 Agosto 2026

Bezzecchi leader delle Practice del Gp di Aragon, Martin settimo

redazione 28 Agosto 2026
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IPA87861466 – August 28, 2026, Alcaniz, Aragon, Spain: Marco Bezzecchi of the Aprilia Racing Team during the MotoGP Free Practice 1 at Michelin Grand Prix of Aragon on August 28, 2026 in Aragon, Spain. (Credit Image: © Nuno Reisinho/ZUMA Press Wire)

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi si prende le Practice del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia ferma il cronometro sul tempo di 1’45″455 e precede di 0″010 la Ducati Gresini di Alex Marquez, davanti al fratello Marc (Ducati), terzo a 0″038.

Accesso diretto al Q2 anche per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), quarto a 0″299 davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) è settimo a 0″572 da Bezzecchi. Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Johann Zarco (Honda LCR). Dovrà passare dal Q1 Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo a 1″032.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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