Bellinazzo: “De Laurentiis vende il Napoli con una super offerta. Club italiani molto appetibili”

Il Napoli in Serie A il Bari in Serie B sono di proprietà della famiglia De Laurentiis che deve risolvere il problema delle comproprietà. Un problema da affrontare in breve tempo, anche perché la FIGC ha imposto di cedere una delle due società entro il 2024. Ma la questione di potrebbe presentare anche prima qualora il Bari nella prossima stagione dovesse centrare la promozione in Serie A.

De Laurentiis vende il Napoli

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, parla proprio dell’argomento multiproprietà. I De Laurentiis hanno presentato ricorso, ma il problema resta. Si parla di una possibile cessione del Napoli, con un Bari da fare crescere come fatto con il club partenopeo. Ecco quanto riferito da Bellinazzo.