Bayern, Tuchel: “Osimhen? Non posso dire nulla. Spalletti mi direbbe testuali parole”

Tuchel dichiara che su Osimhen non può dire nulla, perché Spalletti gli direbbe delle parole dirette

L’interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen è palese. Secondo i beneinformati, il club tedesco è alla ricerca di un attaccante centrale e pare abbia messo nel mirino il centravanti nigeriano del Napoli. Dopo la partenza di Robert Lewandowski, i bavaresi non hanno acquistato nessun perno centrale, affidandosi a Eric Maxime Choupo Moting ed a Sadio Mané che però adesso è entrato in rotta di collisione con la società, dopo lo schiaffo rifilato a Leroy Sanè. Ragion per cui l’offerta è sempre più probabile ma De Laurentiis non si siede a parlare se non arrivano cifre esorbitanti.

Tuchel risponde ai giornalisti sull’interesse del Bayern Monaco per Osimhen

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, è stato pizzicato sull’argomento in conferenza stampa. Un giornalista gli ha chiesto una domanda a proposito dell’interesse nei confronti dell’attaccante nigeriano e l’ex trainer del Chelsea ha risposto: “Ho una mia opinione al riguardo, ma so come funzionano le cose nel calcio: se dicessi qualcosa sul calciatore e arrivasse in Italia, allora il mio collega (Spalletti, ndr) direbbe testuali parole: ‘Perché Thomas non tiene la bocca chiusa?’. Per questo non parlerò di giocatori di altri club”.