Auriemma: “Napoli nel 2018 scudetto perso anche senza scandalo Inter-Juve. De Laurentiis non vendere la società” – VIDEO

Aurelio De Laurentiis analizza il Napoli di Spalletti dopo una rivoluzione completa della rosa durante il mercato estivo.

Il giornalista napoletano ha pubblicato un video su youtube e parlando della rivoluzione azzurra, ha anche sottolineato: “Io credo che il Napoli nel 2018 non avrebbe comunque vinto lo scudetto. A parte dello scandalo di Inter-Juventus, che di scandalo si tratta. Io però voglio dire una cosa, è vero che come dice Sarri lo scudetto lo ha perso in albergo, perché è crollato psicologicamente dopo la vittoria della Juventus. Ma io credo che il Napoli di oggi quella partita a Firenze l’avrebbe vinta, quantomeno l’avrebbe giocata con una rabbia in corpo, perché avrebbero voluto far passare il messaggio alle altre squadra che se volevano vincere lo scudetto dovevano farlo meritandoselo fino alla fine“.

Auriemma: De Laurentiis non vende la SSCN

Si parla molto di una cessione della società da parte di De Laurentiis, ma il giornalista spiega il motivo per cui il presidente del Napoli non cederà la sua società: “Ha una squadra che vincerà lo scudetto, può arrivare fino in fondo in Champions ed aprirà un ciclo vincente per i prossimi tre anni. La società ha i conti in ordine, in organico ha giovani calciatori che potrà vendere per centinaia di milioni di euro: non c’è prezzo che possa convincerlo a passare la mano. Se vendesse il Napoli, con tanti soldi in tasca, don Aurelio sarebbe straricco, ma non si divertirebbe più. Ma se solo OsiKvara-Kim ad oggi valgono 350 milioni di euro, quanto vale tutta la società? Ma che desiderio può avere oggi De Laurentiis di vendere, che finalmente si sta divertendo con questa squadra? Certo, gli darebbero tanti soldi, ma per farsene cosa?“