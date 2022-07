Auriemma: “Con questi tre acquisti si aprono grandi scenari”

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più interessante con Giuntoli che sta lavorando a più trattative. Il direttore sportivo del Napoli è impegnato nelle uscite con Piotr Zielinski che piace al West Ham e Andrea Petagna che è ad un passo dal Monza. Ma il casa azzurra c’è tanto lavoro anche per il mercato in entrata con nomi Kepa e Raspadori in primo piano.

Sulle trattative di calciomercato del Napoli, Raffaele Auriemma ha scritto: “Kepa, Lo Celso, Raspadari: con questi nomi si aprirebbero scenari luminosissimi Napoli“. Per Lo Celso si parla di un prestito, mentre per Raspadori c’è una trattativa ben avviata col Sassuolo. Il giocatore ha già detto sì al Napoli e sta spingendo per vestire la maglia azzurra. Tanto che anche l’amministratore delegato Carnevali sembra convinto alla cessione per non avere in rosa un giocatore scontento. Grandi passi avanti sono stati fatti anche per Kepa del Chelsea. Il club inglese ha aperto al pagamento del 70% dell’ingaggio, ora si stanno limando i dettagli tra i due club sulla cifra ed i bonus per il prestito oneroso. Ma nel mercato in entrata del Napoli c’è forte anche il nome di Giovanni Simeone che oggi non ha giocato la seconda amichevole di fila con gli scaligeri.