Antonio Conte ricorda Maradona e il suo primo gol in serie A, ma commette tre errori incredibili

Antonio conte ricorda Maradona durante un famoso Napoli-lecce che è passato alla storia per il suo primo gol in serie A, ma commette tre errori.

Antonio Conte ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Il tecnico ha raccontato un aneddoto sul suo primo incontro con il Pibe De Oro, durante un Napoli-Lecce partita nella quale ha segnato anche il suo primo gol in serie A:

“Quando giocavo per il Lecce, l’allenatore era Boniek ed ero un numero 4. All’epoca si marcava a uomo e io dovevo marcare il 10. Sono stato così fortunato, o sfortunato, da dover marcare Maradona in un Napoli-Lecce finito 3-2. Segnai il mio primo gol in Serie A a soli 19 anni, fu l’ultima stagione di Diego a Napoli ma quella gara mi è rimasta impressa. Prima l’ho marcato, poi ho segnato un gol: nonostante la sconfitta ero felice.

Kane come Maradona? Sono due giocatori diversi, francamente. Diego era un dieci, non un nove; Harry è nato attaccante ma ha il talento e la qualità per giocare come dieci o con un’altra punta davanti”.

CONTE RICORDA MARADONA MA COMMETTE TRE ERRORI

Antonio Conte nel ricordare Maradona e quel famoso Napoli-Lecce fa tre gaffe, come sottolinea il portale sportevai.it: Ricordo significativo, ma contenente alcune imprecisioni: