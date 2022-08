Alvino: “Il Napoli chiuderà il mercato con un grande colpo, è una certezza”

Secondo Carlo Alvino il Napoli chiuderà il mercato con un colpo importante, chiaro il riferimento al portiere ora al Psg, Keylor Navas.

Il Napoli ha battuto la Juve stabia in amichevole, in un maradona gremito, De Laurentiis ha presentato all’americana i nuovi acquisti: Ndombele, Simeone e Raspadori.

Il mercato del club partenopeo non è finito qui, come ha rivelato il giornalista Carlo Alvino:

“Il mercato del Napoli si chiuderà con il botto finale: arriverà il portiere, Keylor Navas. Secondo quanto risulta a me, questa non è una sensazione, ma una certezza. Non sarebbe la ciliegina sulla torta, ma proprio la torta considerando il suo valore. State tranquilli che il Napoli prenderà Navas: è un acquisto fortemente voluto da Spalletti”.