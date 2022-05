Agostinelli: “La grande bugia di Spalletti, darà testate alle porte”

Andrea Agostinelli parla del Napoli e del sogno scudetto svanito, anche se Spalletti ha detto che non era il reale obiettivo degli azzurri. Agostinelli durante Energia Azzurra, programma in onda su Canale 8, ha detto: “Spalletti dice una grande bugia, quando arriva a casa dà delle testate alle porte. È chiaro che il tecnico non lo dice, ma sarebbe bastato vincere con L’Empoli per restare ancora in corsa per lo scudetto, eppure la squadra era in vantaggio già di due gol a otto minuti dalla fine“.

Spalletti ha ribadito che l’obiettivo era la Champions e quindi non deve essere sminuito. Ma Agostinelli aggiunge: “Non riesco a capire dove sia il problema a dire che si lotta per lo scudetto anche se l’obiettivo di partenza era la Champions, non perché lo si dice in sala stampa succede il finimondo“.