Tuttosport: “Punizione giusta al Napoli, non le ha provate tutte”

L’edizione odierna di Tuttosport ritorna sul caso Juve-Napoli, con il giudice sportivo che hai inflitto la sconfitta a tavolino agli azzurri.

Secondo quanto sottolinea il quotidiano di Torino, il Napoli aveva già “rinunciato a giocare la partita” con la Juve ed è per questo che la società non ha potuto appellarsi alle “cause di forza maggiore“. Ecco quanto scrive Tuttosport:

E necessario aver provato tutto il possibile per riuscire a disputare la gara e la condotta del Napoli nei tre giorni precedenti alla sfida con la Juventus non lo dimostra. Questa è la ragione per la quale il giudice Gerardo Mastrandrea ha deciso di decretare la sconfitta per 3-0 nei confronti del Napoli, che viene anche penalizzato di un punto in classifica come prevede il regolamento in questi casi.