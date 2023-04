Segna Di Lorenzo, la reazione di Kvaratskhelia è uno spettacolo – VIDEO

Khvicha Kvratskhelia ha esultato tantissimo al gol di Giovanni Di Lorenzo, il primo segnato al Lecce allo stadio via del Mare.

Bellissima la reazione di Kvaratskhelia al gol di Di Lorenzo, il georgiano esulta con una rabbia da vena sul collo, proprio come piace a Spalletti. Kvaratskhelia reagisce in maniera veemente subito dopo il bellissimo colpo di testa di Di Lorenzo che è stato fondamentale per sbloccare una la partita col Lecce. Gli azzurri alla fine sono riusciti a portare i tre punti a casa, ma resta la bella reazione di Kvaratskhelia che fa capire quanto ci tenga a raggiungere grandi obiettivi con il Napoli.