Schira: “Kvaratskhelia-Napoli, accordo trovato, ecco quanto guadagnerà. Problemi per Olivera”

Il Napoli ha trovato l’accordo con Kvaratskhelia. Si tratta di un attaccante esterno e, nell’idea dei dirigenti del Napoli, prenderà il posto del partente Lorenzo Insigne, diretto in Canada. Kvaratskhelia sarà quindi Napoli e non Milan, come invece si paventava a fine 2021.

Del trasferimento di Kvaratskhelia al Napoli ne ha parlato il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Nicolò Schira nel croso del suo intervento ha poi aggiunto: “Il Napoli ha trovato l’accordo con Kvaratskhelia: percepirà 1.5 milioni a stagione. Kvaratskhelia è stato fortemente voluto non solo dalla intera società azzurra e da mister Luciano Spalletti. Questa è la politica del club: quella di individuare calciatori giovani, dal sicuro avvenire, ma già pronti. Ormai ci siamo per la chiusura”.

Per Oliveira c’è una percentuale più bassa perché si deve limare qualcosa con il Getafe, ma con qualche bonus la quadra si può trovare. La società spagnola chiede 15 milioni, il Napoli ne propone 12″, ha aggiunto Nicolò Schira.

Quest’estate più di una voce in Georgia parlava di un intervento proprio di Kaladze per favorire la trattativa Kazan-Milano (sponda Milan), ma la richiesta economica, considerata eccessiva, e il passaporto extracomunitario avevano raffreddato l’affare in via Aldo Rossi. Poi la doppietta alla Svezia, in una partita seguita da vicino dai rossoneri per la presenza di Ibra, ha riacceso i riflettori sul giovane talento georgiano. Ma ora il Napoli ha compiuto il sorpasso decisivo.