Rosa Chemical omaggia il Napoli: la foto fa il giro del web

Rosa Chemical, cantante che ha partecipato anche a Sanremo 2023 ha sfoggiato un vestito che omaggia Napoli.

Manuel Franco Rocati, a tutti noto come Rosa Chemichal è stato uno dei cantanti e personaggi più amato e discusso del Sanremo 2023. Il cantante ha portato la canzona ‘Made in Italy’ ma è stato molto chiacchierato per quel bacio con Fedez. Un bacio in diretta mondiale che ha fatto tremare i vertici della Rai, facendo infiammare anche la discussione politica.

Ma Rosa Chemichal è anche modello di stile che fa tendenza sui social e non solo. Il cantante ha sfoggiato uno vestito molto particolare omaggiando Napoli, con scritte come ‘Azzurro’ e ‘Napoli’. Rosa Chemical, originario della provincia di Torino, si è presentato vestito in questo modo all’intervista su Twitch con Cerbero Podcast.