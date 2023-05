Rinnovo Kvaratskhelia col Napoli, Chiariello: “Ho una grande notizia”

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con ingaggio raddoppiato.

Umberto Chiariello parla del futuro a Napoli di Kvaratskhelia. Il giocatore a Radio Napoli Centrale dice: “Kvaratskhelia sta per rinnovare con un contratto di 5 anni e senza nessuna intenzione di cederlo da parte del Napoli. Su Osimhen, De Laurentiis ha detto una sola parola: “Giammai”. Direi di tenere fede a questo presidente e voglio ricordare a tutti i catastrofisti napoletani che hanno questa tendenza a farsi del male da soli, o a tutti quelli che già stanno smantellando il Napoli sui giornali nazionali, che dovrebbero bastare due lezioni della storia“.

Poi aggiunge: “Napoli di Luis Vinicio arrivò secondo dopo la Juventus, l’anno dopo si presentò ai nastri di partenza come il favorito ed il giocattolo si ruppe per la mancanza di Clerici, finendo quinto; quest’estate, il Napoli era dato dal 5° al 7° posto, invece non solo ha vinto lo scudetto, ma ha stracciato il campionato.

Se questo non vi basta, non so più che dirvi: dovete sospendere il giudizio, lasciar fare a chi sta lavorando. Questo team può vincere ancora tanto con l’effetto trascinamento che è storia. Ai lanciatori di dubbi, di sospetti, di melma rispondo: “Studiate la storia“.