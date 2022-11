PRONOSTICI NAPOLI – EMPOLI: CHIUDERE NEL MIGLIORE DEI MODI PER CONTINUARE A SOGNARE

Siamo ad appena due giornate dalla sosta del campionato che farà spazio all’inedito mondiale invernale che verrà svolto in territorio qatariota, e il Napoli ha fin qui dimostrato a tutti le sue intenzioni.

Un inizio di questo tipo, fatto di vittorie su vittorie e di prestazioni sempre più importanti, rendono la squadra campana una seria candidata al titolo di campione d’Italia.

Ad affrontarla in questo turno infrasettimanale di Serie A, però, ci sarà però una squadra ostica come quella toscana. I ragazzi di Zanetti giocano un buon calcio ed hanno avuto già modo di far vedere come possono mettere in seria difficoltà anche le squadre più forti del nostro campionato.

Partendo da una premessa di questo genere, andiamo a valutare insieme gli stati psico-fisici delle due squadre, così come il modo in cui giocano ed i giocatori più importanti per questa bella partita.

Se ti interessa sapere di più su tutto ciò, e quindi avere un’idea più chiara sui pronostici Napoli – Empoli, ti consigliamo di continuare a leggere l’articolo.

PRONOSTICI NAPOLI – EMPOLI, SPALLETTI E I SUOI HANNO UNA MENTALITÀ VINCENTE

Come abbiamo già anticipato, il Napoli vive un inizio di stagione a dir poco entusiasmante: vittorie una dietro l’altra e prestazioni incredibili hanno portato la banda Spalletti a poter sognare, sia in Italia che in Europa.

La squadra del tecnico di Certaldo si schiera solitamente con un 4-3-3 equilibrato e difficile da superare: Kvaratskhelia e Osimhen sono due autentici portenti, in grado di seminare il panico tra i difensori avversari.

L’Empoli ha però le sue armi, e queste sono senza dubbio la spensieratezza che la porterà a vivere questa trasferta al Maradona, e il talento dei suoi giocatori chiave (tra tutti, Bajrami e Pjaca).

C’è tanta qualità in casa Napoli, ma anche i toscani hanno giocatori importanti e in grado di lasciare il segno in qualsiasi momento della partita, dunque i partenopei dovranno saper difendere bene oltre che attaccare con convinzione, forza e qualità.

Adesso che abbiamo capito meglio alcuni aspetti delle due squadre, possiamo andare avanti nel nostro percorso e vedere come sono strutturate le quote e i pronostici Napoli – Empoli.

Questo sarà senz’altro un modo utile per capire cosa aspettarci dalla partita, dunque continua a leggere la sezione qui sotto per avere maggiori informazioni a riguardo.

PRONOSTICI NAPOLI – EMPOLI, APPARENTEMENTE NON CI DOVREBBE ESSERE PARTITA

Napoli Pareggio Empoli 1.20 7.30 12.91

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Se guardiamo insieme le quote per l’incontro tra campani e toscani, vediamo come una vittoria del Napoli è il risultato chiaramente più probabile: *offerto a 1,20, questo risultato è contrapposto ad una più clamorosa vittoria dell’Empoli che è data invece a 12,91.

Il pareggio? In questo caso, le quote raggiungono un 7,30.

In ogni caso, crediamo che molto dipenderà dalla volontà del Napoli di far propria questa partita e i 3 punti che saranno messi in palio: chiudere in bellezza in queste ultime giornate, per gli Azzurri, significherebbe mettere un’importante sottolineatura al lavoro fatto dall’inizio della stagione.