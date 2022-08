Palmeri: “Kvratskhelia finte come Pelè, immagino le risate di De Laurentiis”

Tancredi Palmeri parla del Napoli e di calciomercato, ma anche di Kvaratskhelia subito in mostra alla prima giornata. Sul giocatore georgiano c’è ancora tanto scetticismo, come quello del tifoso juventino e giornalista Marcello Chirico, nonostante abbia messo a segno un gol ed un assist alla prima di Serie A. Diversa l’opinione di Tancredi Palermi che sui canali social scrive: “Immaginatevi in questo momento la risata grassa di De Laurentiis: tutta un’estate a dirgli, nessuno escluso, che stesse smantellano. Arriva una giornata e subito 5-2. Ma c’è un nome che mi fa impazzire: Kvara. Quello che gli ho visto fare… finte di corpo stile Pelè contro l’Uruguay nel ’70“.

Poi Palmeri sempre su Kvaratskhelia aggiunge: “Ogni tocco di palla mai banale, anche quando doveva solo toccare palla. Napoli squadra oggettivamente migliore di questa prima giornata“. Il giocatore georgiano sicuramente ha dei margini di crescita, oltre che tecnici anche di adattamento al nuovo campionato. Anche questo fa ben sperare in casa Napoli, che ha puntato deciso sul giocatore georgiano, prendendo ad una cifra relativamente bassa: 10 milioni di euro. Sicuramente un affare importante, portato a termine da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis.