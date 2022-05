Olivera: finalmente un terzino sinistro a Napoli, visite mediche e ufficialità

Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli, domani le visite mediche e l’ufficialità dell’acquisto. Era da circa quattro anni che i tifosi azzurri attendevano l’acquisto di un nuovo terzino mancino, da quando, purtroppo, sottolineato meno due o tre volte, Ghoulam aveva subito un primo grave infortunio. Da quel momento in poi si è parlato continuamente di un acquisto, ma alla fine un vero e proprio rinforzo di qualità non si era mai trovato. Praticamente il tanto bistrattato Mario Rui ha dovuto sempre cantare e portare la croce, nelle critiche, talvolta molto eccessive.

Olivera al Napoli: operazione chiusa

Anche l’acquisto di Mathias Olivera sembrava sfumato, invece alla fine è stato chiuso proprio nella giornata di oggi. Il giocatore nella giornata di domani svolgerà le visite mediche per conto del Napoli, preludio alla firma sul contratto. Fino ad ora è stato il presidente del Getafe a bloccare l’affare perché pretendeva il pagamento dell’intera clausola rescissoria da 20 milioni di euro. De Laurentiis non è andato oltre i 12 milioni di euro. Quanto guadagnerà Olivera al Napoli? L’ingaggio dell’esterno mancino uruguaiano sarà di circa 1,5 milioni di euro a stagione, secondo quanto fa sapere Sportitalia.

Con Olivera il Napoli mette a segno il secondo acquisto della campagna acquisti 2022/23, il primo è stato Kvaratskhelia. Inoltre De Laurentiis ha già annunciato che pure Anguissa sarà riscattato dal Fulham. Sicuramente un ottimo inizio di calciomercato per il Napoli, anche se altro bisognerà fare, in virtù di eventuali cessioni.