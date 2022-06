Non solo il Napoli su Broja: una big italiana e due inglesi sull’attaccante del Chelsea

L’interesse del Napoli per Armando Broja è chiaro da tempo. L’attaccante albanese, cresciuto nel settore giovanile di Tottenham Hotspurs e Chelsea, si è messo in mostra quest’anno con la maglia del Southampton. Con i Saints ha segnato 6 goal in 32 partite ma è stato autore di tanti assist e prestazioni positive. A fine giugno rientrerà al Chelsea, proprietario del suo cartellino, ma potrebbe partire verso una nuova destinazione.

Il Napoli lo apprezza ma non è l’unica squadra a monitorare il Nazionale albanese, con cui ha siglato 3 reti in 12 partite. Il tabloid inglese Daily Mail ha rivelato che anche l’Inter si è messo sulle tracce di Broja, con l’intento di sostituire Edin Dzeko. Le due squadre italiane fanno parte di un novero di squadre che se lo contendono. In Inghilterra, infatti, piace molto al Newcastle ed all’Everton che vorrebbero acquistarlo.