Napoli, spunta un nuovo difensore. Gioca nel Manchester United, ecco i dettagli

L’esperto di mercato prosegue: “Il calciatore piace molto anche a Luciano Spalletti, l’affare potrebbe chiudersi. Il prezzo si avvicina ai 22 milioni. Primi approcci in giornata. Ma dopo Diallo e Bailly ora anche lo svedese entra ufficialmente nella lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Conferme su Bremer: il suo entourage aspetta solo l’Inter. Juventus e Napoli, in questo momento, sono in fuorigioco per il brasiliano promesso sposo dei nerazzurri”.