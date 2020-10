Napoli: sospiro di sollievo, Lobotka negativo al Covid 19

La SSCN ha comunicato che anche il tampone di Stanislav Lobotka è negativo al Covid 19, era l’ultimo ancora da processare.

“L’ultimo tampone in lavorazione di Stanislav Lobotka è risultato negativo al Covid-19” lo comunica il Napoli attraverso il proprio profilo ufficiale. Dunque anche l’ultimo tampone processato è risultato negativo al coronavirus, attualmente tra i calciatori gli unici contagiati sono Piotr Zielinski e Eljif Elmas, oltre al giovane della Primavera che però si allenava su un altro campo. Attualmente il Napoli è ancora ‘rinchiuso’ nella bolla di Castel Volturno, dove i giocatori resteranno fino a che non si avrà il via libera delle autorità sanitarie.

Con Lobotka negativo al Covid 19 la squadra azzurra supera un altro ciclo di tamponi, quattro negli ultimi otto giorni. Un monitoraggio costante che è stato constato anche dagli ispettori della federazione che ieri si sono presentati a Castel Volturno proprio per vigilare sul rispetto del protocollo da parte della SSCN e del suo staff. Tutto impeccabile, secondo più di una indiscrezione, a dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno, che il Napoli è sempre ligio al rispetto delle regole. Lo ha fatto anche quando ha dovuto sottostare alle disposizioni dell’Asl e non è partito per Torino.