Napoli, sindaco Manfredi: “Festa Scudetto? Star internazionali e napoletane”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rivela che per la festa Scudetto si esibiranno star internazionali e napoletane

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha espresso il suo parere sulla Festa Scudetto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Novità sulla Festa Scudetto di fine stagione? Stiamo ragionando insieme al Napoli, al prefetto e al questore per avere una festa scudetto bella e in sicurezza. E’ un evento che ci fa gioire e ci preoccupa un po’. Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi in città dove si festeggerà. Napoli è grande e ha tanti luoghi belli per far partecipare tante persone alla festa e farlo in sicurezza”.

Manfredi ha poi proseguito: “Possibile che all’evento partecipi qualche star internazionale? De Laurentiis ci tiene molto all’internazionalizzazione del Napoli, ma è la festa della napoletanità e ci saranno tanti artisti della nostra terra”.

Manfredi preoccupato per i possibili disordini tra i tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte

“Possibili disordini per Napoli-Eintracht di Champions League? Ho manifestato le mie preoccupazioni alle autorità per quello che potrebbe succedere in città con i tifosi dell’Eintracht. E’ mio dovere tutelare i cittadini per evitare che possano essere coinvolti in avvenimenti spiacevoli”.

“C’è grande apprensione ma mi appello ai napoletani: Napoli è una città civile e deve dimostrarlo isolando i violenti e non accettando eventuali preoccupazioni”.

Infine Manfredi parla della sfida Italia-Inghilterra, in programma il 23 marzo al Maradona: “Sono molto felice che la Nazionale torni a Napoli dopo 10 anni. Ci tenevamo tanto a questo evento perché l’Italia si è candidata ai prossimi Europei e Napoli sarà una delle sedi della manifestazione. Napoli farà una bellissima figura come ha sempre fatto”.