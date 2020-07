Napoli-Milan: ecco i convocati, Lobotka insidia Demme a centrocampo

La SSCN ha reso pubblica la lista dei convocati del Napoli che questa sera alle 21.45 affronteranno il Milan allo stadio San Paolo.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan per la gara valida per la 32a giornata di Serie A. Il match si giocherà alle 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile Su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Serie A HD. Inoltre la partita Napoli-Milan del 12 luglio 2020 potrà essere vista anche sulla piattaforma streaming Sky Go da cellulare, pc o altro dispositivo mobile.

Per la sfida con il Milan di Pioli il tecnico Gennaro Gattuso ha varato questa lista dei convocati pubblicata sul sito ufficiale della SSCN: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.

Napoli-Milan: probabile formazione

Le ultime notizie sulla formazione di Napoli-Milan danno un Lobotka in vantaggio su Demme per giocare dal primo minuto come regista. Il calciatore slovacco si sta mettendo in evidenza in allenamento ed ha fatto vedere buone cose anche durante gli ultimi match in cui è stato chiamato in causa. Gattuso è tentato di schierarlo dal primo minuto per dare un po’ di riposo a Demme che è stato già fermo un turno a causa della squalifica. In mediana rientra anche Zielinski con Fabian Ruiz. In porta ci va ancora Meret, mentre in difesa tocca a Koulibaly e Manolas con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In attacco Callejon è in vantaggio su Politano, mentre Mertens e Insigne sono già sicuri di un posto da titolare.