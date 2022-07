Napoli, il terzo acquisto è pronto: Giuntoli aspetta una cessione

Il Napoli ha chiuso anche il terzo acquisto, Cristiano Giuntoli prima deve piazzare lo scontento Politano.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Deulofeu-Napoli.La nuova stagione del Napoli è alle porte. Mercoledì 6 luglio sarà il giorno del raduno a Castelvolturno, mentre tre giorni più tardi il gruppo di Luciano Spalletti partirà alla volta della Val di Sole, ormai consueta sede del ritiro.

Il Napoli ha chiuso gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia e Spalletti aspetta il terzo colpo. Giuntoli lavora per la doppia operazione, il ds aspetta l’offerta del Valencia per Politano, per liberare il tassello che sarà coperto da Deulofeu.

Il calciatore dell’Udinese ha un accordo sulla parola con il Napoli e intende mantenere la promessa fatta. Non parlerà con nessuna società fino a quando il Napoli non deciderà di chiudere la trattativa per il trasferimento in maglia azzurra.

Il giocatore ha comunicato la sua decisione all’Udinese che oramai si è rassegnata a perdere lo spagnolo, con Marino già a caccia del sostituto.

La trattativa per Deulofeu viaggia spedita, sono scesi in campo anche De Laurentiis e Pozzo e ora va solo perfezionata. Il Napoli si è fermato all’ultima proposta, 18 milioni

di euro, l’Udinese chiede(va) un piccolo sforzo, intanto Deulofeu ha già raggiunto l’accordo sull’ingaggio e si è messo comodo in attesa di novità.

Per il momento preferisce aspettare, sa che lo cercano anche altrove ma lui ha scelto Napoli e ha avuto rassicurazioni sulla tempistica.