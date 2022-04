Napoli-Fiorentina: le ultime di formazione, Spalletti ha deciso su Rrahmani

Napoli-Fiorentina le ultime notizie di formazione di Sky, non ci sarà Amir Rrahmani lasciato a riposo dopo il problema influenzale. L’allenatore del Napoli ha deciso di inserire di nuovo Juan Jesus a scopo precauzionale.

La Fiorentina deve fare a meno di Bonaventura e Torreira a centrocampo, mentre in attacco Italiano punta su Cabral al posto di Piatek che non al meglio della condizione.

Nella probabile formazione del Napoli c’è Ospina tra i pali, la difesa resta quella che ha giocato con l’Atalanta. Zanoli sostituisce l’infortunato Di Lorenzo, Juan Jesus e Koulibaly coppia centrale, Mario Rui a sinistra. A centrocampo non c’è lo squalificato Anguissa e gioca Fabian Ruiz con Lobotka e Zielinski. In attacco sicuro di un posto Osimhen, recuperato dal problema muscolare. Al fianco del nigeriano ci sono Insigne e Politano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinsik; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti

Nella probabile formazione della Fiorentina ci sono due cambi importanti a centrocampo. Torreira è squalificato e non giocherà, nemmeno ci sarà Bonaventura. Secondo Sky la Fiorentina punterà su Duncan e Amrabat. In attacco Cabral sarà titolare.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Napoli-Fiorentina: dove vederla in tv

Il match Napoli-Fiorentina della 32sima giornata di campionato si giocherà alle ore 15.00 allo stadio Maradona. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Dazn. Napoli-Fiorentina è visibile in streaming con l’applicazione di Dazn, scaricabile anche attraverso smart tv, smartphone, pc e supporti come console Xbox e Playstation.