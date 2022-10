Napoli, Anguissa: “Gol grazie ai compagni. Il nostro obiettivo è vincere”

Frank Anguissa lancia il Napoli in vetta al campionato con una doppietta al Torino. il centrocampista non vuole fermarsi.

André Zambo Anguissa è stato il Man of the match della partita del Maradona tra Napoli e Torino. Anguissa, protagonista di una bellissima gara e capace di segnare una doppietta tra il sesto e il 12° minuto, prima con un colpo di testa e poi con una progressione palla al piede di 50 metri sulla fascia destra.

Ai microfoni di DAZN subito dopo la fine della partita, Anguissa ha fissato l’obiettivo del Napoli oltre a ringraziare i compagni per le due reti che ha realizzato.

“Sono contento sia per il risultato in una gara complicato, sia per i miei compagni. Il merito è loro per le mie due reti”.

Doppietta? “È fantastico e importante però io penso al mio ruolo in campo, conta che il Napoli vinca. La mia famiglia ha sempre avuto fiducia in me. La dedica dell’esultanza è per loro“.

Obiettivi? “Voglio dare tutto in campo per la mia famiglia, i miei compagni e per i tifosi, la cosa più importante resta vincere la partita“.

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la seconda volta dall’arrivo di Luciano Spalletti, il Napoli è rimasto imbattuto per 12 gare consecutive di campionato (dopo la striscia di 12 tra agosto e novembre 2021).

Il Napoli ha segnato due reti prima del 15º minuto di gioco in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 28 novembre 2021, contro la Lazio.

Il Torino non incassava due reti nei primi 15 minuti di una singola partita di Serie A dal 26 aprile 2021, anche in quell’occasione contro il Napoli (Bakayoko e Osimhen).

Khvicha Kvaratskhelia è il secondo giocatore più giovane del Napoli ad aver segnato almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A negli ultimi 40 anni, dopo Marek Hamsik.

Con Zambo Anguissa salgono a 10 i marcatori diversi del Napoli in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra finora.

André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese.

Zambo Anguissa è il terzo giocatore camerunense ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A dopo Samuel Eto’o (sette volte) e Patrick Mboma (tre).

André-Frank Zambo Anguissa non trovava il gol in campionato dal 19 luglio 2020, in quell’occasione con la maglia del Villarreal in Liga.

Antonio Sanabria ha realizzato il suo 50° gol nei cinque maggiori campionati europei: 17 con il Real Betis, 11 con lo Sporting de Gijón, nove con il Genoa e 13 con il Torino.

Ola Aina ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Torino, considerando tutte le competizioni.