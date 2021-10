Morto il figlio di Zamparini, aveva 23 anni: Shock a Londra

Morto il figlio di Zamparini. Armando, 23 anni, ha perso in circostanze misteriose a Londra Le dinamiche del decesso sono ancora da accertare.

MORTO IL FIGLIO DI ZAMPARINI: AVEVA 23 ANNI

È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell’ex patron del Palermo Calcio e della sua compagna Laura Giordani. Armando Zamparini era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. I genitori sono in viaggio per l’Inghilterra per raggiungere il figlio. Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

LE PRIME IPOTESI

Il figlio di Zamparini era nel Regno Unito per frequentare un master anche se già lavorava per le aziende di famiglia, seguendo i rapporti con la Cina — è stato trovato privo di vita in casa sua dalla cameriera giovedì. Sembra che soffrisse di una patologia cardiaca e sono in corso esami di accertamento sulle cause del decesso. I genitori sono in viaggio verso Londra per raggiungere il figlio.

La nota del Palermo

Appena appresa la tragica notizia la società rosanera ha pubblicato una nota di cordoglio: