Marchetti: “Al Napoli può arrivare un difensore. Ora non facciamo processi”

Luca Marchetti giornalista di Sky, fa il punto sul Napoli dopo il pareggio con il Sassuolo e sulle trattative di mercato degli azzurri. Secondo Marchetti la squadra di Spalletti ha pareggiato perché ha “dato per scontato un risultato che tale non era. L’1-2 la squadra si è chiusa e ha dato coraggio al Sassuolo, quindi alla fine è arrivato il 2-2 e persino il 3-2 che poi non è stato convalidato. Per me è stata una sorpresa, il Sassuolo aveva fatto una buona partita ma se sei 0-2 con il Sassuolo non puoi permetterti di fare 2-2. Ora si fa dura perché si sono concentrate una serie di difficoltà nello stesso periodo. Il periodo è molto delicato. Il Napoli poi si è complicato la vita in Europa League, deve vincere e ha l’obbligo morale di provarci. Affronta un calendario oggettivamente più difficile delle altre pretendenti in una condizione di povertà perché tutti i giocatori che fino a dicembre Spalletti pensava di avere non ci sono. Il Milan peraltro ha vinto tanti scontri diretti, non è impossibile farlo. Il Napoli ha perso solo una partita in campionato“.

Secondo Marchetti ora non bisogna remare contro il Napoli: “Per un pareggio non è che possiamo fare il processo al Napoli. Secondo me la squadra non manca di esperienza e personalità ma non so se vincerà il campionato, ormai è punto su punto con almeno 2 squadre, se non 3 perché bisogna capire cosa succede con l’Atalanta.

Spalletti resta un allenatore straordinario, finora ha fatto un lavoro eccezionale e continuerà a farlo perché si esalta nelle difficoltà. Quando ha impegni ravvicinati serve giochino sempre gli stessi, oggi la difficoltà del Napoli è questa e non tattica, tecnica o ambientale“.

Sky – il punto sul calciomercato del Napoli

La società azzurra sta provando a fare qualche movimento di mercato per gennaio. Si parla con insistenza di un difensore: “E’ una possibilità da prendere in considerazione. Se dovesse andar via Manolas un’opportunità ci sarebbe, non saprei dire chi“. Si parla con insistenza di Gatti del Frosinone: “Penso che, a meno che non arrivi moneta tonante, il Frosinone lo terrà fino a giugno. Sarebbe un’esordiente in Serie A, non penso sia un’urgenza. Ragazzo molto interessante. Mandava sicuramente è cercato del Napoli“.