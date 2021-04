La SSC Napoli si scaglia contro Tuttosport. Il quotidiano sportivo di fede Juventina nell’edizione odierna ha puntato il dito contro le metodiche di Gattuso, imputando le scelte di formazioni in relazione all’esito degli esami ematici.

Il Napoli tramite il proprio profilo Twitter, ha quindi voluto smentire la notizia

“Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si trattasse di questioni di ambito medico, ci sarebbe da sorridere. Purtroppo c’è poco da ridere soprattutto in questo periodo storico”,

La SSC Napoli ha quindi smentito la notizia lanciata nella giornata di oggi dal quotidiano TuttoSport sui test del sangue: “Nulla potrà essere lasciato al caso e il Napoli si affida ai test ematici come accade tutte le volte che c’è da giocare la terza gara nell’arco di una settimana. Un po’ tutti gli azzurri lamentano acciacchi, ma qualcuno potrebbe aver superato il livello di guardia, tanto da convincere Gattuso ad escluderlo per la sfida al Grande Torino. Sono tre gli azzurri a rischio panchina: Fabiàn, Politano e Mertens“.