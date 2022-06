Il Mattino – Il Napoli volta pagina: addio a Mertens, vana l’attesa del belga

Dries Mertens ed il Napoli sono pronti a dirsi addio, nel modo peggiore possibile, come spesso accade negli ultimi tempi con i grandi giocatori. Il rapporto degli ultimi mesi è stato freddissimo, eppure era cominciano con cordialità e carinerie: la visita del patron a casa Mertens, la foto di De Laurentiis con Ciro Romeo con tanto di didascalia simpatica, ma davanti ai soldi è calato il gelo totale. La richiesta di Mertens di 2,4 milioni di euro più 1,6 milioni di euro alla firma non è piaciuta alla società, così la fredda mail di richiesta è stata rigettata.

Scade il contratto di Mertens col Napoli

Poi Mertens ha abbassato le sue pretese, ma a quanto pare il Napoli le ha ritenute comunque eccessive. Così oggi 30 giugno 2022 scade il contratto di Mertens con la SSCN. Quella che sembrava una storia a lieto fine si è trasformata in una situazione quasi di astio tra le parti. In un colpo solo il Napoli perde due protagonisti assoluti come Insigne e Mertens. Ora Spalletti spera di non perdere pure Koulibaly, altrimenti si parla addirittura di dimissioni per il tecnico azzurro.

Secondo Il Mattino tra Mertens ed il Napoli non ci sono margini di possibile riavvicinamento. Il giocatore da domani in poi guarderà in avanti, così come lo sta facendo già il Napoli. Mertens ha atteso fino all’ultimo la possibilità di firmare il nuovo contratto, ma non c’è stato nulla da fare, le strade si dividono. Se ne devono fare una ragione anche i tifosi che hanno sperato fino all’ultimo un colpo di scena.