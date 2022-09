Il Napoli sbanca San Siro: vittoria di maturità e orgoglio, video e highlights

Alla fine del primo Pioli mette Dest e Kalulu per Kjaer e Calabria, su cui grava una ammonizione che Kvaratskhelia avrebbe potuto sfruttare a suo favore. Ma è prorio Dest a causare il rigore dopo che Kvaratskhelia lo aveva ubricato con le sue finte. Dal dischetto Politano al 55′ non calcia benissimo ma segna. Il Milan va all’arrembaggio e trova il preggio al 69′ dopo un’ottima combinazione con De Ketelaere e Hernandez che supera Zerbin (entrato al posto di Politano infortunato) e serve un assist al bacio per Giroud. Ma il Napoli non molla e dopo soli 9 minuti con Simeone, entrato al posto di Raspadori, trova il gol vittoria. Il cross di Mario Rui è semplicemente perfetto e l’argentino segna con un colpo di testa da attaccante vero. Il Milan nel finale ha una super occasione di trovare il pareggio con Kalulu che al minuto 86 colpisce una clamorosa traversa dopo che Giroud lo aveva smarcato solo davanti a Meret.

L’assalto finale del Milan produce poco, solo tanta tensione ma non un pericolo reale per gli azzurri. Il Napoli vince con il Milan e guida la classifica di Serie A a pari punti con l’Atalanta.

Milan e Napoli si affrontano per l’alta classifica, una sfida di vertice senza due grandi protagonisti: Leao e Osimhen. Pioli sceglie Saelemaekers al posto del portoghese, Spalletti (squalificato in tribuna) manda in campo Raspadori prima punta.Primo tempo con il Milan che riesce a tenere maggiormente la palla, ma soprattutto tiene il pallino del gioco a centrocampo. Grande pressing da parte dei rossoneri che recupereano spesso il pallone, con il Napoli vede le sue fonti di gioco: Lobotka e Anguissa bloccate, solo Zielinski riesce a trovare qualche spunto. Ma sono i rossoneri ad avere maggiore possesso di palla ed a creare le migliori occasioni da gol, ma trovano di fronte un super Meret. Il portiere del Napoli prima salva su girata di Giroud, che tira quasi a botta sicura, poi sempre Meret nega la gioia del gol a Krunic dagli sviluppi di calcio d’angolo. Sul finale del primo tempo il Napoli prova qualche incursione, prima con Politano ma Maignan è attentissimo. Occasione potenziale anche per Kvaratskhelia, che nel primo tempo fa ammonire sia Kjaer che Calabria, ma il georgiano dagli sviluppi di un calcio d’angolo tenta un colpo di tacco improponibile.