GAZZETTA – Fabian Ruiz al Real Madrid, Napoli condannato a pagare il Betis

Calciomercato Napoli le ultime notizie su Fabian Ruiz che piace al Real Madrid di Carlo Ancelotti, allenatore che lo ha sempre apprezzato. Le prestazioni di Fabian Ruiz non sono passate inosservate e dopo una stagione, quella con Gattuso, con molti bassi e pochi alti, lo spagnolo sta tornando ai suoi livelli. Fabian Ruiz nel centrocampo di Spalletti è indispensabile. Il centrocampista spagnolo detta i tempi ed in questa stagione ha già messo a segno tre reti, un fattore da non sottovalutare. Il professore del centrocampo del Napoli si è ripreso in mano la squadra e sta giocando con continuità al fianco di Anguissa. Una coppia che sembra difficile da poter scindere.

Calciomercato: Real Madrid su Fabian Ruiz

Intanto Gazzetta dello Sport parla della condanna del Napoli che dovrà pagare un ulteriore indennizzo al Betis Siviglia per Fabian Ruiz. Ma il quotidiano sportivo porta a galla di nuovo l’interessamento del Real Madrid per il centrocampista spagnolo: “Discorso diverso invece per Fabian Ruiz e qui influisce il fatto che è congelata una trattativa di rinnovo (attuale scadenza 2023) e dunque anche se lo spagnolo è stato preso per 30 milioni – tra l’altro il Napoli è stato condannato dalla Fifa a pagare al Betis un premio di ulteriore 1,4 milioni – e sul mercato il valore potrebbe anche raddoppiarsi, la scadenza relativamente breve fa calare la valutazione. Ma il ragazzo è assai apprezzato e non è un caso che proprio da Madrid ieri rimbalzano voci dell’interessamento del Real, con Ancelotti che spinge, dopo averlo voluto tre anni fa al Napoli“.

Un interessamento quello del Real Madrid per Fabian Ruiz che esce fuori ad intervalli regolari. Gazzetta dello Sport lo ricorda in un momento molto delicato per il Napoli che si gioca il primo posto in Europa League ed è in piena lotta scudetto con Milan. Sarà un caso? Ma ci crediamo poco.