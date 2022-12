Fedele infuriato: “Basta put***ate. Non tifo Juve. Agnelli non è un ladro”

Enrico Fedele risponde ad un utente che gli chiede se tifa Juve con una risposta infuriata e dichiara che Agnelli non è un ladro

Enrico Fedele si è soffermato sulla bufera che riguarda la Juventus a Radio Marte: “Cosa penso del caso Juventus? Quali potranno essere le conseguenze? La Juventus può avere una multa o una penalizzazione, e il motivo è che il club ha capitalizzato, ha messo soldi propri e questo potrebbe aver spinto qualcuno a fare alchimie e giochi di prestigio che, se la società non fosse stata quotata in borsa, sarebbero passati come cose fatte già da tutti. Vogliono far passare i dirigenti della Juve come se fossero dei ladri, ma non è così. Secondo voi, vi chiedo, se la Juventus non era quotata in borsa, veniva indagata? Ve lo dico io: assolutamente no”.

Enrico Fedele alza la voce e con enorme rabbia dichiara che non è un tifoso della Juventus