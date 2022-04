Fedele: “De Laurentiis non ascolta nessuno, futuro tetro per il Napoli”

Enrico Fedele parla del Napoli e del momento difficile della squadra di Spalletti ma critica anche Aurelio De Laurentiis. Fedele a Radio Marte dice: “De Laurentiis intervento tardivo? Sentiva la puzza di fumo, ma non vedeva le fiamme. Purtroppo non ascolta nessuno. Lo apprezzo perché sa fare i conti, ma è convinto di avere sempre il rimedio. Scudetto? C’è un solo vincitore: De Laurentiis. Il sogno scudetto sembrava si potesse raggiungere per la pochezza altrui. L’Inter in 7 partite ha fatto 7 punti e questo rende l’idea del campionato. La stessa Juve è la peggiore degli ultimi tempi, ma ciò nonostante ha recuperato tanti punti sul Napoli. E’ da parecchio che il Napoli è in crisi atletica, ma nessuno lo ha mai evidenziato. Tranne a Bergamo in cui è sembrato in palla, nella gara contro l’Atalanta, già con la Lazio ho visto un Napoli non al top fisicamente. il Napoli è sulle gambe da parecchio“.

De Laurentiis a Castel Volturno prova a scuotere l’ambiente dopo un periodo complicatissimo. Ma Fedele è diffidente e dice: “Si è raggiunta la Champions e il vincitore è De Laurentiis che prenderà i soldi della Champions, ma il futuro del Napoli è tetro. Il Napoli ha bisogno di gente di calcio che abbia potere decisionale. I portieri non sono sono quelli che parano 27 gol e 3 ne perdono, i portieri sono quelli che comandano“.