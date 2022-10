Derby del Centro-Sud: Roma-Napoli per abbattere il dominio del Nord Italia

Il derby del Centro-Sud Italia tra Roma e Napoli sarà di altissima classifica in Serie A, azzurri primi, giallorossi al quarto posto.

Solo quattro punti separano la squadra della Capitale da quella partenopea. Dunque un vecchio Derby del Sole da vertice di classifica della Serie A. Si ci attendono emozioni e spettacolo allo stadio Olimpico, anche se la tattica catenacciara di Mourinho, potrebbe togliere qualcosa alla bellezza del gioco del calcio. Resta comunque una grandissima partita, da vivere fino in fondo con entrambe le squadre che vorranno i tre punti, senza accontentarsi del pareggio.

Roma-Napoli: derby del Centro-Sud da scudetto

Anche Il Mattino si sofferma su questa partita di alta classifica tra Roma e Napoli, che in qual che modo insidia il predominio del Nord degli ultimi anni. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Fa un certo effetto che in serie A, adesso, torni a comandare il Centro-Sud. Non c’entra nulla la questione meridionale. La tirannide del Nord resiste ed è da 22 anni che non viene violata: le ultime due squadre a vincere lo scudetto sono state la Lazio nel 2000 e la Roma nel 2001. Poi sempre il solito ritornello. Motivo per cui vedere Roma-Napoli big match anche in ottica scudetto fa pur sempre un certo effetto”.

Sul Derby del centro Sud Italia, tra Roma e Napoli, Il Mattino prosegue: “La storia del calcio italiano dice che vincere a certe latitudini è sempre stato un’impresa. Dunque, è ancora più bello avvicinarsi a questo scontro diretto che vale tanto. Non è solo lo sfizio di vincere il derby del Sud. In palio c’è sostanza. Lo scudetto? Anche se siamo solo a ottobre ed è la giornata numero 11 è evidente che in palio ora c’è proprio il campionato. Ci sarà il tutto esaurito all’Olimpico, con l’unico dispiacere dell’assenza dei tifosi napoletani. Ma questo derby è da troppo tempo uno spettacolo solo sul campo e non sugli spalti. Come invece era una volta“.