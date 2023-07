David come sostituto di Osimhen per 60 milioni: arriva la ‘risposta’ del giocatore

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è ancora incerto: Aurelio De Laurentiis valuta come possibile alternativa Jonathan David del Lille.

Notizie Mercato Napoli – Nonostante abbia pubblicamente espresso il desiderio di confermare Victor Osimhen nella prossima stagione, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta cercando potenziali sostituti. Uno dei nomi seguiti attentamente è quello di Jonathan David, nel caso in cui la cessione del nigeriano dovesse concretizzarsi. Il giocatore del Lille ha preso il posto proprio dell’attuale centravanti azzurro nel club francese. Jonathan David è valutato intorno ai 60 milioni di euro.

Ecco quanto riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

“E come è avvenuto al Lilla tre anni fa, quando Jonathan David sostituì nel club francese proprio Osimhen, finito al Napoli. Ora il club azzurro punta alla stessa operazione. Logico che ancora non ci siano stati movimenti ufficiali. Solo sondaggi con l’entourage del giocatore canadese. Il calciatore ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe l’idea di venire in Italia e soprattutto disputare la Champions. Classe 2000, potente fisicamente, buona tecnica, David ha le caratteristiche per poter ancora crescere e diventare un centravanti che fa la differenza. E se in primavera si parlava di un cartellino da 40 milioni di euro oggi si arriva addirittura a 60″.