Celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: La truffa su Whatsapp

La celebrazione del trentesimo anniversario Amazon: è una truffa.

Sui social, in particolare su Whatsapp gira un lik per per aderire alla finta celebrazione del trentesimo anniversario Amazon. La truffa arriva sulla nota app di messaggistica e sui canali social ‘più utilizzati.

La storia dei buoni e regali per i 30 anni di Amazon è totalmente inventata, spiega il sito specializzato Bufale.net. All’interno dello store di Jeff Bezos non c’è alcuna traccia del contenuto di cui si parla nel messaggio virale.

Non esiste alcuna celebrazione del trentesimo anniversario Amazon.

Si torna a parlare di Amazon dopo le polemiche sulla questione lavorativa ed occupazionale qui in Italia

Molti utenti sono cascati nella truffa, sulla presunta celebrazione del trentesimo anniversario Amazon.

Grazie ai 30 anni dello store, infatti, ci sarebbero buoni e regali che attendono solo noi. Nella pagina che viene indicata nel messaggio WhatsApp e da poco anche su Facebook, dove avverrà l’attacco hacker.

Come avviene con i finti buoni di grandi marche, l’utente viene invitato a sborsare una cifra minima per la consegna del regalo apparentemente conquistato.

In quel preciso momento, chi ha ideato la truffa otterrà i dati di accesso dei vostri conti o delle vostre carte, a seconda del metodo di pagamento che avete scelto.

Dunque, ignorate il messaggio sulla celebrazione del trentesimo anniversario Amazon, in quanto anche lo store ha confermato che non ci siano ad oggi buoni e regali in palio per i 30 anni della piattaforma. Tra le altre cose, Amazon ancora non ha compiuto quell’età. Avvertite chi vi ha mandato un messaggio di questo tipo.