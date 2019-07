Biasin: “Manolas-Koulibaly che coppia! Bravo Giuntoli a puntare su Fabian l’anno scorso”

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, elogia DeLa e Giuntoli: “Manolas con Koulibaly, coppia da leccarsi i baffi”

L’editoriale del giornalista di Libero per Tmw è una raffica di elogi per le recenti operazioni di mercato della premiata ditta DeLa-Giuntoli. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli è cresciuto, e stando a quanto visto sino ad oggi, De Laurentiis non vuole lasciare nulla per intentato. L’arrivo di Manolas al fianco di Koulibaly forma una coppia difensiva da leccarsi i baffi. Ma un plauso particolare va fatto anche al d.s. Giuntoli che un anno fa decise di puntare su Fabian Ruiz, mettendo sul piatto una cifra importantissima, fregandosene di tutti quelli che lo davano per pazzo. La bravura di un d.s. sta anche in questo, quello di credere realmente nel proprio fiuto. E su questo reputo Giuntoli un maestro.”