Empoli, Andreazzoli: “Abbiamo tentato in tutte le maniere di fare quello che volemo fare e siamo stati premiati”

Il Napoli subisce una pesante sconfitta da parte dell’Empoli. Le parole del tecnico Aurelio Andreazzoli al termine del fischio finale.

Per l’Empoli è arrivata una clamorosa vittoria a dir poco straordinaria con una gran conclusione a giro di Kovalenko. Il Napoli, sin dai primi minuti, non è mai sembrato in partita, mostrandosi vuoto e privo di idee. Il gol subito nel finale è stato il colpo finale che ha fatto traboccare il vaso. L’Empoli ha messo in seria difficoltà il Napoli e il suo allenatore, che ora si trova senza scusanti convincenti. A commentare la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli:

“Non c’è altra strada, bisogna giocare per vincere. Io sono fatto così e la squadra deve prendere da me. Se facciamo così possiamo infastidire chiunque, magari non vincere ma infastidre sì. È lo spirito che conta, la squadra è stata sempre lì con la voglia di vincere“.

Sul Napoli: “Quando si fanno le analisi delle partite perse si cerca sempre un motivo per cui la squadra non ha fatto bene. Noi abbiamo tentato in tutte le maniere di fare quello che volemo fare e siamo stati premiati“.

Sul cambio Fazzini-Kovalenko: “È una questione di energie. Fazzini e Ranocchia sono stati bravi, anche oltre le mie aspettative. Ma i ragazzi sapevano che avrebbero dovuto dare tutto. Ci serviva più energia e Kovalenko l’ha dimostrato“.