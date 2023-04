Alvino: “Napoli, data scudetto solo aggiornata. Due motivi per festeggiare”

Il Napoli pareggia con il Verona e quindi slitta la data della conquista dello scudetto, grazie alla vittoria della Lazio.

Il Napoli mantiene un vantaggio di 14 punti sulla Lazio, nonostante il pareggio con il Verona. Eppure c’è chi si preoccupa per la corsa scudetto. Addirittura a Dazn hanno parlato di possibile corsa scudetto riaperta con il pareggio allo stadio Maradona. Non va dimenticato che mancano 8 giornate alla fine della Serie A.

Spalletti si è affidato ad un po’ di turnover, più che giustificato visto il ritorno dei quarti di Champions League, da giocare con il Milan. Squadra rossonera che addirittura Pioli ha schierato con il Bologna con 10 giocatori diversi, rispetto alla formazione titolare schierata con il Napoli.

Al termine di Napoli-Verona, arriva il commento di Carlo Alvino che su twitter scrive: “Solo chi non guarda lontano può dichiararsi preoccupato. In questa lunga attesa dell’aritmetica certezza bisogna solo aggiornare la data che non si allontana granché. Piuttosto brindiamo ai ritorno del tifo e di Osimhen. Garanzie di un finale di stagione entusiasmante“.