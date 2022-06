A Bola – Napoli su Sergio Olivera, concorrenza con Roma e Valencia

Il Napoli si sta interessando a Sergio Olivera centrocampista del Porto che ha giocato in prestito a Roma da gennaio. Il calciatore è stata una espressa richiesta di José Mourinho che lo ha portato nella Capitale per dare forza e qualità alla mediana giallorossa. Ora Olivera è tornato alla base, con la Roma che non è ancora convinta di riscattare il suo cartellino, nonostante l’espressa richiesta del suo allenatore.

Secondo A Bola anche il Napoli si interessa a Sergio Olivera che le struttura fisica e qualità si avvicina alle richieste fatte da Luciano Spalletti. Il Napoli in mediana può perdere Demme e Fabian Ruiz, mentre Zielinski ha ammesso di voler restare a Napoli anche nella prossima stagione. Giuntoli tiene aperte più piste nel caso dovesse arrivare qualche cessione. Dal Portogallo fanno sapere che la Roma non vuole pagare i 13 milioni di euro chiesti dal Porto per Sergio Olivera. A 30 anni i giallorossi non vogliono pagare così tanto il giocatore che piace anche al Valencia. Il centrocampista, invece, vuole continuare in Serie A e sta facendo pressioni con il Porto. Non è escluso che si possa liberare per una cifra più bassa rispetto a quella richiesta dal Porto alla Roma di Mourinho.