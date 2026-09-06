A Monza una pole magica dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc 3°, Hamilton 4°
MONZA (ITALPRESS) – Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell’Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera fermando il cronometro sull’1’21″786. Il francese, dunque, beffa la Mercedes di George Russell di appena +0″060, mentre Oscar Piastri chiude terzo ma riceve una penalità per impeding e quindi scivola al sesto posto.
Le due Ferrari di Charles Leclerc (+0″218) e Lewis Hamilton (+0″225) salgono rispettivamente al terzo e al quarto posto. Quinto posto per Max Verstappen, mentre il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli si accontenta di un settimo tempo, dato che sarà costretto a scattare dal fondo della griglia. Passo indietro per la McLaren di Lando Norris, soltanto nono alle spalle dell’Alpine di Franco Colapinto e davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad. Domani alle 15 l’appuntamento con la gara di Monza.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1a fila1. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’21″786 alla media di 254.992 km/h2. George Russell (Gbr) Mercedes 1’21″8462a fila3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’22″0044. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’22″0113a fila5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’22″0706. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’21″966*4a fila7. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’22″2208. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’22″2565a fila9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’22″28610. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’22″517
6a fila11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’22″75612. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’22″7797a fila13. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’23″45314. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’23″4548a fila15. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’23″75516. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’24″3649a fila17. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’24″59518. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’25″15010a fila19. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’25″22220. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’22″093*11a fila21. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’22″821*22. Alexander Albon (Tha) Williams 1’24″356*
-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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