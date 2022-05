Spezia cori contro Maradona, Bruscolotti: “Non meritano pietà, non li perdonerò mai”

Giuseppe Bruscolotti critica i cori contro Maradona lanciati dai tifosi dello spezia in occasione della sfida casalinga contro il Napoli.

I cori dei tifosi dello Spezia contro Diego Armando Maradona hanno profondamente colpito Giuseppe Bruscolotti. L’ultima partita di campionato del Napoli è stata caratterizzata da una serie di scontri tra tifosi, l’arbitro ha sospeso la gara per dieci minuti. momenti di tensione che sono continuati anche dopo la ripresa con i soliti cori contro Napoli e la città di Napoli. I tifosi di casa hanno anche inneggiato alla scomparsa dell’ex numero dieci partenopeo, venuto a mancare il 25 novembre 2020 in Argentina.

I cori contro Maradona sono stati accolti con grande indignazione da Beppe Bruscolotti, ex compagno di squadra e grande amico del Pibe de Oro. L’ex capitano del Napoli ha commentato l’accaduto ai microfoni di Canale 21.

“E’ un’assurdità senza precedenti! Ma questa gente lo capisce che deve solo sentirsi onorata per il fatto che Maradona ha giocato in Italia?! Il suo essere venuto in Serie A, infatti, ha dato lustro a tutti, anche alle squadre avversarie del Napoli. Come si può andare contro Diego?! Io per queste persone non ho pietà, non le perdonerò mai: il perdono non lo meritano! Perché hanno agito così? Non troverò mai una spiegazione valida a questi cori…”.

Bruscolotti non ha mai nascosto il suo amore per Maradona, solo qualche giorno fa raccontava un aneddoto inedito: