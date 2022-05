TuttoSport: “La Juve vuole Koulibaly, il club ha impostato una doppia strategia per arrivare al difensore del Napoli”

La Juve su Koulibaly, il club bianconero secondo Tuttosport, avrebbe impostato una doppia strategia per arrivare al difensore del Napoli.

La Juve pensa a Koulibaly. Il difensore senegalese è uno dei pilastri del Napoli, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha blindato il difensore: “Anche nella scorsa stagione si parlava di tante cessioni, poi non è successo. Ogni allenatore che ha Koulibaly non vorrebbe farne a meno, per me è incedibile, sono quel tipo di calciatori che sono sempre disponibili a dare una mano a tutti. Lui diventa forte e grosso in base alla necessità della partita, lo ripeto per me è incedibile. Un leader come lui si diventa negli anni quindi non è la stessa cosa di sostituirlo con un giovane. Lui ha respirato l’aria di questa città per tanti anni“.

Attualmente Koulibaly ha un ingaggio da top player con il Napoli, dato che guadagna 6 milioni di euro netti. A queste cifre difficilmente si può tenere in rosa un giocatore del calibro di Koulibaly. Ma la nuova politica azzurra è questa, si veda anche l’addio di Lorenzo Insigne, il cui ingaggio era di 4,5 milioni di euro ed era disposto a restare per la stessa cifra. Per questo motivo secondo TuttoSport la Juventus si sarebbe fiondata su koulibaly: