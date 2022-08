Simeone: “Volevo solo il Napoli, rifiutati altri club. Orgoglioso di questa maglia”

Giovanni Simeone parla in conferenza stampa, dopo la presentazione allo stadio Diego Armando Maradona, arriva quella ai giornalisti.

Oggi ci saranno i sorteggi di Champions League ed il Napoli tra le possibili avversarie potrebbe prendere l’Atletico Madrid di Diego Simeone: “Incontrare la squadra di papà? Tutti gli avversari sono difficili, noi dobbiamo farci trovare pronti. Ma prima di tutto pensiamo al campionato ed alla Serie A, a cominciare dalla sfida con la Fiorentina. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Cosa mi ha detto mio padre? Era contentissimo quando ha saputo che andavo al Napoli, mi ha detto che da piccoli tutti gli argentini guardavano il Napoli di Maradona“.

Il giocatore dice di essere “felicissimo di arrivare al Napoli, per me è un grande onore essere in un club dove ci sono stati grandi argentino. Ho sempre voluto questa maglia e con la passione che ho dimostrerò ancora una volta come sono fatti gli argentini“.

L’attaccante poi prosegue: “Essere in questo club per me è molto importante. Nella mia carriera ho sempre dato il massimo, al Genoa, Fiorentina e Cagliari. Mi sono sempre rialzato nelle difficoltà ed ho sempre lottato per la squadra ed i compagni. Voglio farlo anche al Napoli, dando sempre il massimo“.

Simeone: “Ho voluto solo il Napoli”

Il giocatore conferma che durante la sessione estiva di calciomercato sono arrivate altre offerte, come quella della Juve e del Borussia Dortmund: “Ho avuto la possibilità di scegliere, ma la mia scelta l’avevo già fatta, io volevo solo il Napoli e non mi interessava niente altro. Voglio migliorarmi e dare tutto per questo club. Dove posso giocare? Chiedetelo al mister, io sono a sua disposizione“. Su Osimhen ha aggiunto: “So che lui è un grandissimo giocatore, ma io sono convinto che posso fare bene anche insieme con lui, ovviamente con il resto della squadra. Quello che voglio di più in questo momento è fare gol con la maglia del Napoli. So che sono arrivato solo da una settimana e devo adattarmi, ma sarò sempre pronto quando chiamato in causa“.

Simeone è già pazzo di Napoli e dice: “Ho scelto questo club perché ero convinto che avrei fatto il sato di qualità. Io amo la tifoseria calda come quella azzurra, ogni volta che sono entrato in questo stadio da avversario si sentiva quella paura della gente che ti mangiava. La tifoseria, la città, il mare, mi fanno sentire come se fossi a casa come in Argentina. Per strada mi capiscono anche se parlo in argentino, ma io voglio imparare il napoletano“.