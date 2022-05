Olivera oggi le visite mediche: i diritti d’immagine al Napoli, le cifre

Mathias Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli, oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima di porre la firma sul contratto. Quattro anni dopo l’infortunio gravissimo di Faouzi Ghoulam il Napoli riesce a comprare un terzino sinistro. Anche in questo caso c’è stato da penare ma per colpa soprattutto del Getafe, con Angel Torres che in un primo momento aveva chiesto l’intero pagamento della clausola rescissoria. Il giocatore ha sempre preterito Napoli alle altre destinazioni, anche perché Giuntoli è stato letto a fiondarsi su Olivera che già a gennaio poteva vestire la maglia azzurra.

Olivera con le visite mediche affronterà lo step decisivo per diventare un giocatore del Napoli. Io terzino sinistro andrà poi in sede Filmauro a Roma per firmare il nuovo contratto. Secondo quanto riferisce Il Mattino, Olivera sarà acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro. Alla fine De Laurentiis ha dovuto alzare almeno di un po’ l’offerta iniziale ferma a 12 milioni di euro, ma non è arrivato a pagare la clausola rescissoria. Ma quale sarà l’ingaggio di Olivera al Napoli? Il giocatore percepirà 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio a crescere che arrivare a 1,9 milioni di euro. De Laurentiis gestirà personalmente i diritti d’immagine del giocatore uruguaiano, che li ha ceduti interamente al club partenopeo.