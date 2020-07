Napoli, Koulibaly: "Rigore? mi hanno detto che c'era..."

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha commentato il rigore che ha regalato il pari al Milan: “Pensavo non ci fosse, poi mi hanno detto che c’era”.

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, al termine di Napoli-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport. Koulibaly, autore di una grande prestazione, ha parlato dell’episodio del rigore e ha analizzato la fase difensiva della squadra di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“Dal vivo non credevo che il rigore assegnato al Milan fosse netto, anzi. Credevo non ci fosse. Poi però mi hanno detto che c’era. Penso però che potevamo difendere meglio. Il calcio è uno sport di contatto, se in area non puoi fare nulla diventa difficile per noi difensori“.

Kalidou Kouibay, difensore del Napoli, ha poi aggiunto nel corso della sua intervista alla redazione sportiva di SKY: “Il VAR deve aiutarci, ma per ora risulta difficile. Spero che con il tempo possa migliorare. Il Milan, contro di noi, non ha avuto tante occasioni per segnare. Dobbiamo essere più cattivi in zona offensiva e cercare di non prendere goal. Dobbiamo continuare a lavorare così avendo in testa di difendere meglio”, conclude l’ex giocatore de Genk dopo Napoli-Milan.