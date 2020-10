Napoli-Atalanta: ecco i convocati di Gattuso, prima per Bakayoko

La SSCN ha diramato i convocati ufficiali del Napoli scelti da Gennaro Gattuso per affrontare la sfida delle 15 contro l’Atalanta.









Tra i convocati del Napoli c’è per la prima volta Bakayoko che potrebbe anche giocare da titolare la sfida del San Paolo. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso pare non voglia rinunciare ai quattro attaccanti, nonostante l’assenza di Lorenzo Insigne ed Elmas, oltre a Zielinski. Dunque il tecnico calabrese è pronto a scendere in campo con un 4-2-3-1 o forse un 4-4-2 ma comunque con uomini molto offensivi in mezzo al campo.

Napoli-Atalanta dove vederla in tv:

La sfida tra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A al canale 202 e 249 del satellite, oppure al 473 e 483 del digitale terrestre, o su Sky Sport al canale 251 del satellite. La sfida Napoli-Atalanta delle 15 può essere vista anche in streaming su Sky Go o su NowTw, attraverso app o computer.

Napoli: la lista dei convocati

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente.