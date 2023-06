La Stampa – Kean derubato: un banda di ladri perseguita i giocatori della Juve

Moise Kean giocatore della Juventus ha subito un furto nella sua villa di Torino, sul fatto indagano i carabinieri.

“Una cosa è certa: c’è una banda di ladri che ha preso di mira i calciatori della Juventus“. A scriverlo è il quotidiano La Stampa che riporta il furto avvenuto nella casa di Moise Kean. Il giocatore da due settimane è in vacanza in Costa d’Avorio, i ladri sono entrati forzando la finestra del primo piano e gli hanno portato via soldi, gioielli e qualche trofeo.

“I malviventi, dopo aver forzato una finestra al primo piano, sono riusciti ad entrare nella sua casa di via Bocca, zona pre collina, dove poi hanno portato via soldi, gioielli e, probabilmente, anche alcuni trofei vinti da Kean ed effetti personali dell’attaccante bianconero con un passato al Paris Saint Germain. Il valore del bottino resta comunque da quantificare. La banda – almeno due o tre persone secondo gli investigatori – ha anche trovato la cassaforte che, però, era vuota” scrive La Stampa.

Poi aggiunge: “Ora le indagini dell’Arma si incroceranno con quelle che sta effettuando la squadra mobile della polizia, intervenuta dopo il raid nella dimora del calciatore brasiliano Kaio Jorge, fermo da mesi per un infortunio. Per gli inquirenti, però, i ladri non prenderebbero di mira esclusivamente le case dei calciatori della Juventus. Ma sceglierebbero con molta oculatezza i loro obiettivi. Posti isolati, spesso non difesi da sistemi di allarme. Dimore abitate da persone facoltose che, quando la banda decide di effettuare le razzie, non si trovano in casa. Forse con il prezioso aiuto di un basista”.