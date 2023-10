Elmas, l’agente: “il Napoli ci dica cosa vuole fare. Interesse concreto di club esteri”

George Gardi, agente del centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito a Napoli.

CALCIO NAPOLI. George Gardi, agente di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha aiTuttomercatoweb per discutere del futuro del suo assistito.

Carriera e Interesse Europeo

“Eljif è alla sua quinta stagione con il Napoli e rimane uno dei giocatori più giovani della squadra,” ha detto Gardi. “È molto stimato in Europa e quest’estate c’erano numerosi club interessati a lui, tra cui squadre di Premier League, Bundesliga e Liga.”

Interesse Concreto dal Lipsia

Gardi ha anche confermato l’interesse specifico da parte del Lipsia, una delle squadre di punta della Bundesliga. “Posso confermare l’interesse concreto del Lipsia,” ha rivelato.

Rinnovo del Contratto

Parlando del rinnovo del contratto di Elmas, che scade nel 2025, Gardi ha detto: “Abbiamo avuto un paio di incontri con la vecchia dirigenza del Napoli, ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Siamo in attesa di capire quanto Elmas sia importante per il Napoli.”

Tempi Stretti

Con il contratto in scadenza nel 2025, i tempi iniziano a stringere per il Napoli se vogliono mantenere Elmas a lungo termine. “Siamo in attesa di capire quanto per il Napoli sia un giocatore importante,” ha concluso Gardi.

In sintesi, mentre Eljif Elmas è un giocatore molto stimato sia a Napoli che in Europa, il suo futuro con il club partenopeo rimane incerto. Con l’interesse da parte di grandi club europei e la mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto, la situazione richiede una risoluzione nel prossimo futuro.