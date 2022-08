Azzi: “Mercato del Napoli è fenomenale”

Marco Azzi giornalista di Repubblica interviene su Twitter con un post sul mercato del Napoli, dai toni molto ironici. Il giornalista ha scritto: “Non capisco tutto questo malumore. Abbiamo incassato 40 milioni per Koulibaly e adesso ne incasseremo altri 25 per Fabian. In più abbiamo risparmiato un sacco di soldi sugli ingaggi di Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam. A me sembra un mercato fenomenale Napoli“.

Insomma il tono di Azzi è come a voler sottolineare che fino ad ora il Napoli ha pensato principalmente a comprare. Il club azzurro ha comunque preso kavratskhelia, Kim e Mathias Olivera, domani Sirigu farà le visite mediche e De Laurentiis ha alzato l’offerta per Raspadori, anche se in questo caso l a trattativa non è ancora chiusa.