In chiesa si canta: “Napoli torna campione” – Video

A Napoli in chiesa si canta: “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

La fede azzurra tra sacro e profano. Mentre il terzo scudetto del Napoli stravolge qualsiasi regola, anche quelle dei luoghi sacri, così capita che in chiesa fedeli e coro cantino: “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

La chiesa in cui è partito il coro per il Napoli è quella di San Vitale Martire a Fuorigrotta. Un coro a cui si sono uniti tutti i fedeli presenti e che testimoniano come il Napoli calcio sia parte integrante della città partenopea.